Председатель донского Заксобрания Александр Ищенко рассказал о федеральных мерах поддержки бизнеса и населения

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко подробно рассказал о федеральных мерах поддержки бизнеса и населения. Их озвучил Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания 11 мая.По словам спикера донского парламента, более половины предложений, направленных в федеральное Правительство донскими депутатами «Единой России», вошли в итоговый список мер поддержки граждан и бизнеса в стране.Александр Ищенко также добавил, что вплотную к озвученным мерам примыкает решение Президента обнулить платежи по налогам и страховым взносам за весь второй квартал 2020 года. Все это, в купе с социальной поддержкой жителей, поможет значительно нивелировать последствия пандемии для Ростовской области и всей России.Председатель Заксобрания также отметил объявленные Президентом меры поддержки семей с детьми. Двукратное увеличение пособий на детей до трех лет и возможность для каждой семьи получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет – выверенное и нужное решение.Целый блок таких мер был принят на апрельских заседаниях ЗС РО. Они коснулись поддержки семей с детьми и других категорий граждан. Кроме того, внесенные в региональный закон об адресной социальной помощи изменения позволили не менее чем 20 тысячам дончан претендовать на получение дополнительных мер государственной поддержки.Сейчас депутаты областного парламента прорабатывают новые формы оказания адресной помощи наиболее пострадавшим от ограничительных мер категориям граждан.Комментируя смягчение ограничительных мер, Александр Ищенко указал, что динамика развития заболеваемости в Ростовской области внушает очень сдержанный, но все же оптимизм.