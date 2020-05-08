Председатель донского Заксобрания Александр Ищенко рассказал о федеральных мерах поддержки бизнеса и населения
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко подробно рассказал о федеральных мерах поддержки бизнеса и населения. Их озвучил Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания 11 мая.
По словам спикера донского парламента, более половины предложений, направленных в федеральное Правительство донскими депутатами «Единой России», вошли в итоговый список мер поддержки граждан и бизнеса в стране.
- Озвученные Президентом инициативы решают целый ряд ключевых проблем, которые волнуют и жителей, и основные пострадавшие отрасли хозяйства Ростовской области, - прокомментировал Александр Ищенко. Принципиальный вопрос для нас – это субсидирование процентной ставки для малого и среднего бизнеса, который пострадал в результате введения ограничительных мер. Владимир Путин объявил о более масштабных мерах, связанных с введением специальной кредитной программы для поддержки пострадавших отраслей. Прежде всего, в сфере занятости. Предложения Президента и нормативные акты Правительства содержат более системные, инструментально правильные решения, которые одновременно поддерживают сам бизнес и сохраняют определенный уровень занятости и заработных плат.
Александр Ищенко также добавил, что вплотную к озвученным мерам примыкает решение Президента обнулить платежи по налогам и страховым взносам за весь второй квартал 2020 года. Все это, в купе с социальной поддержкой жителей, поможет значительно нивелировать последствия пандемии для Ростовской области и всей России.
Председатель Заксобрания также отметил объявленные Президентом меры поддержки семей с детьми. Двукратное увеличение пособий на детей до трех лет и возможность для каждой семьи получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет – выверенное и нужное решение.
- Вместе с Губернатором и правительством Дона мы продолжим анализировать решения, принятые Президентом России, и их реализацию в Ростовской области. Насколько они в полной мере отвечают тем вызовам, с которыми столкнулись жители нашего региона. Очевидно, что федеральные решения не могут быть полностью универсальными. Поэтому у нас есть и региональные меры поддержки.
Целый блок таких мер был принят на апрельских заседаниях ЗС РО. Они коснулись поддержки семей с детьми и других категорий граждан. Кроме того, внесенные в региональный закон об адресной социальной помощи изменения позволили не менее чем 20 тысячам дончан претендовать на получение дополнительных мер государственной поддержки.
Сейчас депутаты областного парламента прорабатывают новые формы оказания адресной помощи наиболее пострадавшим от ограничительных мер категориям граждан.
Комментируя смягчение ограничительных мер, Александр Ищенко указал, что динамика развития заболеваемости в Ростовской области внушает очень сдержанный, но все же оптимизм.
- Перед органами местного самоуправления стоит задача: постоянно мониторить ситуацию и получать максимум обратной связи от людей. Мы должны понимать, что при таком одномоментном массовом оказании государственной поддержки, конечно, могут возникать какие-то сложные случаи. Нам важно быстро на них реагировать и снимать напряжение, если оно будет возникать. Пока на сегодняшний день таких ситуаций, к счастью, единицы, - подытожил Александр Ищенко.