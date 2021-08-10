Депутаты Батайской городской думы обсудили вопросы материнства и детства

Народные избранники Государственной Думы, Батайской городской думы, общественники и представители муниципальных институтов: культуры, здравоохранения и социальной защиты совместно со спикером Законодательного Собрания Ростовской области Александром Ищенко обсудили вопросы материнства и детства. Собрание прошло в формате видео-конференции 11 августа.В ходе встречи депутаты выделили четыре предложения, которые могут быть решены на федеральном уровне. Это популяризация принципа «Социального казначейства», который предполагает упрощение заявлений на социальные выплаты с помощью портала «Госуслуги», создание новой системы учета социальной поддержки, закрепление в законе новых стандартов медицинского обслуживания для дошкольников и дополнительные баллы ЕГЭ для активистов «Российского движения школьников» и «Юнармии».Также на обсуждении рассмотрели проблемы в семьях с детьми-инвалидами. Так, парламентарии считают обязательным создание материальной поддержки родителям детей с ОВЗ, находящимся на домашнем обучении вопрос о помощи в погашении ипотеки для мам и пап, у которых есть дети с ограниченными возможностями, а также использование материнского капитала для проведения газа в дом.- То, что такие решения возможны, подтверждает недавний пример, - поделился Александр Ищенко - На прошлой неделе Ростовскую область посетил вице-спикер Совета Федерации Андрей Анатольевич Турчак. Он встретился с председателем регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Кариной Мирзоевой. Она обратилась с просьбой принять решение, разрешающее родителям детей-инвалидов бесплатно находиться в больницах рядом с ребенком, независимо от медицинских показаний. Андрей Турчак заверил, что в ближайшее время данное предложение будет рассмотрено и закон будет принят.Часть вопросов уже решена. Не так давно народные избранники приняли областной закон, позволяющий детям-инвалидам проходить обследования в медицинских учреждениях без очереди. Также родители детей с инвалидностью получили льготы на транспортный налог. Кроме того, стоит отметить передовую инициативу создания 13 ресурсных классов для детей с РАС. Данное решение может стать примером для других регионов России.Заседание проходило в формате «Депутатского треугольника». Эта система позволяет местным народным избранникам решать проблемы в масштабах области, передавая информацию от своих избирателей депутатам региона.- В Ростовской области сложилась очень эффективная система депутатского треугольника, когда депутаты местного уровня, поселенческого, районного, городского обобщают проблемы, с которыми к ним обращаются избиратели. Жители муниципалитетов передают свое понимание ситуации на областной уровень. Здесь мы определяем масштаб задачи. Если она региональная – ее решение ищут на областном уровне. Если задача федерального масштаба, мы готовим соответствующее обращение к Федеральному Собранию, либо к Правительству России, - подытожил Александр Ищенко