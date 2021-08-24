Депутаты Заксобрания Ростовской области обсудили предложения по развитию медпомощи
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области рассказали об итогах первого этапа проекта «Народный совет». Круглый стол, в ходе которого обсудили предложения по развитию медико-санитарной помощи, состоялся 26 августа.
Напомним, 2021 год на Дону объявили Годом первичной медико-санитарной помощи. По итогам эффективности деятельности губернаторов и исполнительной власти субъектов Российской Федерации за прошлый год Ростовская область, как лучший регион, получила грант – 500 миллионов рублей. Эти средства по предложению Василия Голубева направят на развитие первичной медико-санитарной помощи в рамках проекта «Народный совет».
Первый зампредседателя Заксобрания Ростовской области Сергей Михалев отметил, что, медицинские организации работают с огромной нагрузкой в связи с пандемией COVID-19. Однако народный совет, в рамках которого выявляют мнение граждан по ключевым вопросам развития области, позволит привлечь больше средств для решения необходимых задач модернизации первичного звена здравоохранения.
В этой работе приняли участие граждане, работники здравоохранения, эксперты, депутатский корпус и министерство здравоохранения Ростовской области. Проводились встречи и обсуждения, онлайн-сбор предложений граждан.
- Мы получили около 12 тысяч различных предложений, - добавил Сергей Михалев. - Некоторые вопросы решаются в рамках госпрограмм с использованием средств различных уровней бюджетной системы (ремонт и строительство медучреждений). Были и предложения, которые уже финансируются или будут финансироваться в рамах госпрограмм.
Поэтому возникла необходимость в структурировании и обобщении этого огромного числа предложений и формировании из них основных топ-10. В их число вошли предложения касательно автотранспорта, передвижных диагностических комплексов и физиотерапевтического оборудования, лабораторных биохимических анализаторов, оборудования функциональной диагностики. Сюда же относятся и вопросы кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ, стоматологического оборудования. Не остались в стороне и предложения бактерицидных рециркуляторов воздуха, компьютерной и офисной техники, а также мебели для поликлиник.
Парламентарии уверены, что реализация выбранных предложений поспособствует повышению оперативности работы врачей и созданию комфортной среды в медучреждениях для жителей донского региона. Кроме того, это позволит развить информационные технологии в медицине и повысить общий уровень оказания медпомощи за счет нового оборудования.
Все десять наиболее востребованных предложений будут направлены в Правительство Ростовской области для дальнейшей организации голосования, которое состоится в период с
1 по 15 сентября. Результаты голосования подведут 17 сентября, и направления, набравшие наибольшее число голосов, будут профинансированы.