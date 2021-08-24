Депутаты Заксобрания Ростовской области обсудили предложения по развитию медпомощи

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области рассказали об итогах первого этапа проекта «Народный совет». Круглый стол, в ходе которого обсудили предложения по развитию медико-санитарной помощи, состоялся 26 августа.Напомним, 2021 год на Дону объявили Годом первичной медико-санитарной помощи. По итогам эффективности деятельности губернаторов и исполнительной власти субъектов Российской Федерации за прошлый год Ростовская область, как лучший регион, получила грант – 500 миллионов рублей. Эти средства по предложению Василия Голубева направят на развитие первичной медико-санитарной помощи в рамках проекта «Народный совет».Первый зампредседателя Заксобрания Ростовской области Сергей Михалев отметил, что, медицинские организации работают с огромной нагрузкой в связи с пандемией COVID-19. Однако народный совет, в рамках которого выявляют мнение граждан по ключевым вопросам развития области, позволит привлечь больше средств для решения необходимых задач модернизации первичного звена здравоохранения.В этой работе приняли участие граждане, работники здравоохранения, эксперты, депутатский корпус и министерство здравоохранения Ростовской области. Проводились встречи и обсуждения, онлайн-сбор предложений граждан.- Мы получили около 12 тысяч различных предложений, - добавил Сергей Михалев. - Некоторые вопросы решаются в рамках госпрограмм с использованием средств различных уровней бюджетной системы (ремонт и строительство медучреждений). Были и предложения, которые уже финансируются или будут финансироваться в рамах госпрограмм.Поэтому возникла необходимость в структурировании и обобщении этого огромного числа предложений и формировании из них основных топ-10. В их число вошли предложения касательно автотранспорта, передвижных диагностических комплексов и физиотерапевтического оборудования, лабораторных биохимических анализаторов, оборудования функциональной диагностики. Сюда же относятся и вопросы кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ, стоматологического оборудования. Не остались в стороне и предложения бактерицидных рециркуляторов воздуха, компьютерной и офисной техники, а также мебели для поликлиник.Парламентарии уверены, что реализация выбранных предложений поспособствует повышению оперативности работы врачей и созданию комфортной среды в медучреждениях для жителей донского региона. Кроме того, это позволит развить информационные технологии в медицине и повысить общий уровень оказания медпомощи за счет нового оборудования.Все десять наиболее востребованных предложений будут направлены в Правительство Ростовской области для дальнейшей организации голосования, которое состоится в период с1 по 15 сентября. Результаты голосования подведут 17 сентября, и направления, набравшие наибольшее число голосов, будут профинансированы.