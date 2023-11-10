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Депутат Госдумы Антон Гетта назвал два ростовских вуза, ставших лидерами по зачислению детей участников СВО

Депутат Госдумы Антон Гетта назвал два ростовских вуза, ставших лидерами по зачислению детей участников СВО
ДГТУ и ЮФУ стали лидерами по приему на обучение участников СВО и их семей по отдельной квоте. Об этом на своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Антон Гетта.

В 2023 году эта категория включена в приоритетную группу граждан, имеющих право на льготное поступление в вуз, а также переход с платного на бесплатное обучение при наличии вакантных бюджетных мест. Особое внимание оказывают детям участников СВО, заканчивающим школы и поступающим в высшие учебные заведения.

Как сообщил депутат Антон Гетта, в своем докладе в Госдуме председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев отметил ростовские вузы ДГТУ и ЮФУ в качестве лидеров по зачислению участников СВО и их семей.

− Я знаком с ректорами этих учебных заведений, благодарен и горжусь, что наши вузы отмечены в Государственной Думе, - рассказал Антон Гетта. - Хочу отметить еще один ростовский вуз - РГЭУ (РИНХ). Несколько абитуриентов не прошли на бюджет по баллам. Однако совместно с университетом мы смогли решить вопрос об их зачислении.

В целом Ростовская область занимает третье место по количеству принятых в вузы участников спецоперации и их семей. Больше только у Москвы и Санкт-Петербурга.

В вузы России в 2023 году по отдельной квоте смогли поступить 9 400 участников СВО и их семей. Из них 1 200 - сами участники спецоперации, а 8 200 человек - члены их семей. Также 448 участников СВО и 420 их детей перевели на бесплатное обучение. Наиболее популярными направлениями стали «Лечебное дело», педагогические направления и «Информационные технологии».
Фото: Соцсети.
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