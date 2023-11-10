Депутат Госдумы Антон Гетта назвал два ростовских вуза, ставших лидерами по зачислению детей участников СВО
ДГТУ и ЮФУ стали лидерами по приему на обучение участников СВО и их семей по отдельной квоте. Об этом на своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Антон Гетта.
В 2023 году эта категория включена в приоритетную группу граждан, имеющих право на льготное поступление в вуз, а также переход с платного на бесплатное обучение при наличии вакантных бюджетных мест. Особое внимание оказывают детям участников СВО, заканчивающим школы и поступающим в высшие учебные заведения.
Как сообщил депутат Антон Гетта, в своем докладе в Госдуме председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев отметил ростовские вузы ДГТУ и ЮФУ в качестве лидеров по зачислению участников СВО и их семей.
− Я знаком с ректорами этих учебных заведений, благодарен и горжусь, что наши вузы отмечены в Государственной Думе, - рассказал Антон Гетта. - Хочу отметить еще один ростовский вуз - РГЭУ (РИНХ). Несколько абитуриентов не прошли на бюджет по баллам. Однако совместно с университетом мы смогли решить вопрос об их зачислении.
В целом Ростовская область занимает третье место по количеству принятых в вузы участников спецоперации и их семей. Больше только у Москвы и Санкт-Петербурга.
В вузы России в 2023 году по отдельной квоте смогли поступить 9 400 участников СВО и их семей. Из них 1 200 - сами участники спецоперации, а 8 200 человек - члены их семей. Также 448 участников СВО и 420 их детей перевели на бесплатное обучение. Наиболее популярными направлениями стали «Лечебное дело», педагогические направления и «Информационные технологии».