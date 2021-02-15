Антон Гетта: сквер у Дома Книги в Ростове не будет застроен

Сквер с фонтаном у Дома Книги (пересечение Большой Садовой и Буденновского) в донской столице - значимое место для ростовчан. Поэтому в ближайшем будущем на этом месте не планируют устанавливать сцену. Об этом Rostov.ru рассказал депутат Гоcдумы от Ростовской области Антон Гетта.До Великой Отечественной Войны в сквере находился главный городской универмаг. Из-за цвета стен в народе его называли «черным магазином». В период войны люди прятались в подвалах универмага от бомбардировок. Когда в июле 1942 года один из снарядов разрушил магазин до основания, люди, находившиеся под ним, остались в подвалах навсегда.Ранее некоторые СМИ сообщали о строительстве сцены в рамках реконструкции в сквере у Дома Книги. Прямо на месте гибели дончан.- В настоящее время действительно обсуждается проект благоустройства сквера. Планируется установить урны и лавочки, отремонтировать плитку, - поделился народный избранник. - Однако об установке сцены на месте массовой гибели людей речи не идет.По словам Антона Гетта, работа (в том числе законопроектная) по сохранению и укреплению исторической памяти уже ведется. Это необходимо для защиты подвига народа от попыток переписать и исказить историю извне.- Ростов вошел в десятку наиболее пострадавших во время ВОВ городов России. Из десятков тысяч ушедших на фронт ростовчан вернулись домой далеко не все. Более 40 тысяч мирных граждан погибли во время оккупации. Поэтому к месту к Дома Книги, где 78 лет назад произошло трагическое событие, должно быть бережное отношение, - подытожил Антон Гетта.