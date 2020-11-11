Депутат Госдумы Антон Гетта: Плату для населения за подключение к газовым сетям надо отменить

С такой инициативой депутат Госдумы от Ростовской области выступил 10 ноября во время утверждения кандидатуры нового министра энергетики РФ Николая Шульгинова.Гетта напомнил о высокой стоимости подключения к газу для домохозяйств:- Подключение к газовым сетям для населения должно быть бесплатным. В том числе для жителей Ростовской области. На местах возникла абсурдная ситуация: поселки, села, деревни формально газифицированы. Но во многих (не самых богатых) домах газа как не было, так и нет. Эта инициатива должна дойти до каждого хутора, домохозяйства, до каждого человека. Мы как законодатели сделаем все от себя зависящее, чтобы тепло и комфорт пришли в каждый сельский дом.Выступая на пленарном заседании, депутат от «Единой России» попросил нового министра обратить внимание на необходимость отмены взимания платы с людей за подключение к газораспределительным сетям. Ведь именно Минэнерго отвечает за реализацию энергетической политики страны, в том числе и за газификацию.Антон Гетта отметил, что во многих сельских территориях страны, в том числе и в Ростовской области сотни тысяч людей живут буквально рядом с газовой трубой, но не в состоянии пользоваться «голубым топливом». Подключение к газовым сетям стоит неподъемных для сельчан денег – от 300 до 400 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что ситуация требует скорейшего решения.Подобная социальная инициатива в адрес нового министра впервые прозвучала в стенах Госдумы. Депутат надеется, что он поддержит его предложение о необходимости снять с простых граждан эту финансовую нагрузку.Антон Гетта был избран в Государственную Думу Российской Федерации VII созыва по федеральному списку от партии «Единая Россия» в сентябре 2016 года. С ноября 2016-го – член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Координатор Бюро расследований Общероссийского народного фронта. Заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку.