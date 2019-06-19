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Что принесёт день летнего солнцестояния, рассказал ростовский астролог

Что принесёт день летнего солнцестояния, рассказал ростовский астролог

О том, что ждёт ростовчан в день летнего солнцестояния, рассказала астролог Анна Давыдова. Дневное светило перейдёт в кардинальный знак Рака. Положение Солнца в таких знаках всегда является значимым с астрологической точки зрения. День 21 июня станет самым длинным в году. Затем ночь начнёт потихоньку забирать свои права.

Солнце всегда связано с радостью, позитивной энергией, харизмой и мужской фигурой в карте женщин. Именно в день летнего солнцестояния нужно загадывать желания и отдавать почести звезде, вокруг которой вращается наша планета. Анна Давыдова советует с утра сделать комплекс Сурья Намаскар — специальные упражнения йоги. Эти асаны, мантры и медитации в восточной культуре рассматриваются как ритуал поклонения Солнцу.

Отличным вариантом будет надеть вещи с жёлтыми или золотыми элементами. Это зарядит вас позитивной энергией светила и придаст уверенности.

В качестве символа солнечного огня стоит зажечь свечу в восточной части вашего жилья. Рядом с ней загадайте любые, даже самые смелые, желания. Предварительно проведите очищение — соберите и выбросьте 27 предметов, которые вам не нужны. Это пригласит в ваш дом что-то новое и светлое.

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