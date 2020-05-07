День Победы в опустевшем Ростове: фоторепортаж
Впервые за много десятилетий улицы Ростова-на-Дону в День Победы пустуют. В городе отменили все праздничные мероприятия из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Несмотря на это, к 9 Мая донскую столицу украсили флагами, портретами героев Великой Отечественной войны и гирляндами.
Хоть соблазн выйти на улицу был довольно большим, ростовчане остались дома. В центре города встречаются лишь случайные прохожие, да и те либо выгуливают собак, либо идут по делам или в магазин. В местах, где могло быть большое количество людей, стоят полицейские патрули. Никто не делает снимки возле фотозон, не размахивает флагами на улицах и не поёт в общественных местах. Празднование 75-й годовщины Великой Победы проходит на дому.
Несмотря на отмену парада, в Ростове-на-Дону организовали пролёт авиационной техники. Из окон домов местные жители смогли увидеть военные самолёты и вертолёты. Правда, ожидаемую цифру 75 в небе так никто и не увидел. Воздушный парад сократили из-за ливня и града.
В 22 часа начнётся праздничный салют, который также можно будет увидеть из окон или по Интернету.