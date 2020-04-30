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Ростовчан не допустят в центр города во время воздушного парада 9 мая

Ростовчан не допустят в центр города во время воздушного парада 9 мая
В Ростове 9 мая, несмотря на отмену парада с участием военной техники, состоится воздушный парад. Увидеть его ростовчане смогут из окон и с балконов своих домов.

В привычные места для наблюдения за пролётом авиационной техники горожан не пустят.
- Сотрудники правоохранительных органов не допустят выход граждан на набережную, Театральную площадь, левый берег Дона, Ворошиловский мост и другие традиционные места наблюдения, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Воздушный парад пройдёт не только в Ростове. Наблюдать за пролётом техники будут и жители Новочеркасска.

Кроме того, в 22 часа в Ростове и в Новочеркасске состоится праздничный салют.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали подробности демонстрационного полёта военной техники в честь 75-й годовщины Победы. Начало воздушного парада запланировано на 10 часов утра 9 мая.

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