Ростовчан не допустят в центр города во время воздушного парада 9 мая
В Ростове 9 мая, несмотря на отмену парада с участием военной техники, состоится воздушный парад. Увидеть его ростовчане смогут из окон и с балконов своих домов.
В привычные места для наблюдения за пролётом авиационной техники горожан не пустят.
- Сотрудники правоохранительных органов не допустят выход граждан на набережную, Театральную площадь, левый берег Дона, Ворошиловский мост и другие традиционные места наблюдения, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Воздушный парад пройдёт не только в Ростове. Наблюдать за пролётом техники будут и жители Новочеркасска.
Кроме того, в 22 часа в Ростове и в Новочеркасске состоится праздничный салют.
Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали подробности демонстрационного полёта военной техники в честь 75-й годовщины Победы. Начало воздушного парада запланировано на 10 часов утра 9 мая.