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Дело замглавы Зверево, обвиняемой в получении взятки, направили в суд

Дело замглавы Зверево, обвиняемой в получении взятки, направили в суд
Заместитель Генерального прокурора России составил обвинительное заключение в отношении экс-замглавы администрации Зверево. Ранее в отношении Альбины Порошиной возбудули уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Правоохранители считают, что в период с сентября по декабрь 2017 года обвиняемая, занимая должность замглавы города, получила взятку. Ей незаконно передали 2,7 миллионов рублей. За эти деньги она должна была оказывать содействие при заключении контрактов на выполнение работ. Экс-чиновница также обязалась гарантировать беспрепятственный прием результатов работы.

Альбину Порошину задержали в конце декабря 2017 года. В настоящее время ее дело с обвинительным заключением передали в Октябрьский суд для рассмотрения по существу.

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