Пересмотр дела экс-замглавы администрации Зверево Альбины Порошиной отложили



В Ростовском областном суде отложили пересмотр дела экс-замглавы администрации Зверево Альбины Порошиной. Заседание перенесено по двум причинам.



Накануне процесса чиновница заболела. Кроме того, она решила сменить адвоката.

- Заседание перенесено на 11 ноября, - рассказали в пресс-службе Ростовского областного суда.



Альбина Порошина была осуждена за получение взятки в размере 2,6 млн рублей. За эти деньги она заключила с коммерческой компанией муниципальные контракты на строительство объектов. Чиновница принимала все работы и подписывала акты о скорейшей оплате подрядчику.



Октябрьский районный суд Ростовской области приговорил Порошину к восьми годам колонии общего режима и штрафу.



Как сообщалось ранее, Альбина Порошина пошла на сделку со следствием. Она рассказала о причастности к получению взятки своего бывшего руководителя - экс-главы администрации города Зверево Игоря Зюзина. После её показаний занимавшего на тот момент пост мэра Новочеркасска Зюзина арестовали. Он также подозревается в получении взятки на должности главы администрации Зверево.



В настоящее время Игорь Зюзин находится в СИЗО на Большой Садовой в Ростове.