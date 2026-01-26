Новости
Жители Ростова в соцсетях жалуются главе города на холод в квартирах

Жители Ростова в соцсетях жалуются главе города на холод в квартирах. Ростовчане, проживающие в Октябрьском, Первомайском, Железнодорожном и Западном районах, выражают недовольство по поводу низких температур в своих домах.

Например, жильцы дома на улице Варфоломеева, 238 сообщают, что температура в квартирах составляет всего 15–17 градусов тепла. Обращения в управляющую компанию пока не дали результата. Чтобы согреться, люди используют обогреватели, пледы и даже духовки.
Жители домов на Орбитальной, 20-22 также жалуются на холод. В домах на улице Свердловской, 3-5 температура в квартирах в среднем составляет 16 градусов. Представители управляющей компании объяснили, что температура теплоносителя на входе не соответствует нормам.

В доме на Кировском, 90, в центре города, жильцы первого подъезда сообщили об отсутствии отопления. А жительница дома на Дачной, 14, Екатерина, вынуждена нагревать ванную комнату, чтобы искупать ребенка. Иначе в помещение невозможно зайти.
Фото: DonDay
