По УДО не смогла освободиться подрядчик скандального ремонта в Цимлянском музее

Глава компании, которая занималась ремонтом Цимлянского краеведческого музей, пыталась выйти условно-досрочно.

В 2024 году Антонину Паталову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Бывший глава Цимлянского района Владимир Светличный завысил цену сметы и позволил Паталовой получить в два раза больше, чем требовалось для реальной работы. Директор строительной компании, в свою очередь, составляла липовые акты, чтобы объяснить значительно превышающие реальную стоимость траты.

Владимира Светличного приговорили к трем годам и одному месяцу в колонии общего режима. Однако он ушел на СВО, где погиб.

Антонина Паталова отбывает свой срок в колонии общего режима. Она подавала ходатайство об условно-дословном освобождении. 29 декабря Ростовской областной суд оставил решение в силе.
