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Дарья Карпина рассказала о своем главном страхе в социальных сетях. Дарья, как и многие матери, боится пережить своих детей.Следует упомянуть, что Дарья Карпина наслаждается счастливой ролью матери трех дочерей. Старшая дочь Анита от первого брака и двое девочек Александра и Дарья, которым 5 и 7 лет родились во втором браке с Валерием Карпиным.Несмотря на насыщенный график мероприятий, она всегда уделяет время своим детям, часто публикует совместные фото.Дарья родилась в Нарве (Эстония) и с малых лет занималась вокалом. В 15 лет вместе с подругой создала музыкальную группу «Би-Фри», с которой гастролировала по России и Эстонии, а позже начала сольную карьеру. В 2017 году она вышла замуж за Валерия Карпина, ведущего футбольного тренера "Ростова" и национальной сборной России.