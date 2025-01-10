Дарья Карпина застряла в самолете из-за задержки рейса
Дарья Карпина, супруга главного тренера футбольного клуба «Ростов», из-за сильного снегопада в Таллине не может вылететь из Эстонии. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
Дарья рассказала, что уже давно сидит в самолёте, который должен был вылететь. Из-за снегопада рейс задерживается на неопределённый срок.
- Хорошо, что пересадка в Стамбуле у нас долгая, и мы должны успеть прибыть в Москву вовремя, - рассказала жена тренера.
Дарья родилась в городе Нарва в Эстонии. В 15 лет, объединившись с подругой, она основала группу «Би-Фри». Этот коллектив выступал как в России, так и в Эстонии.
Позже Дарья решила посвятить себя сольной карьере. В 2017 году она вышла замуж за Валерия Карпина, известного тренера футбольного клуба «Ростов». У них родились две дочери — Дарья и Александра. Также у Дарьи есть дочь Анита от первого брака.