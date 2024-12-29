Дарья и Валерий Карпины проведут новогодние праздники в Абу-Даби

Фото: Соцсети.

Семья Карпиных проведет новогодние праздники в Абу-Даби. Новые фото из Дубая появились в соцсетях 28 декабря.Судя по кадрам, семья не в полном составе. В отпуск они взяли двух младших девочек.- Замечательный мужик вывез девок в Геленджик! Упс… ошибочка, в Абу-Даби, - иронично пишет Дарья Карпина.Дарья родилась в городе Нарве (Эстония) и с детства занималась вокалом. В 15 лет с подругой создала группу «Би-Фри», которая гастролировала по России и Эстонии. Затем певица ушла в сольную карьеру, а после второго брака с тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным в 2017 году у пары появились две дочери — Дарья и Александра.