Число заражённых коронавирусом в Ростовской области приближается к 4,5 тысячи человек

В Ростовской области за сутки COVID-19 подтвердили у 141 человека. По данным на утро 29 мая, за весь период в регионе официально зарегистрировали 4 428 заражённых. Статистические данные о количестве инфицированных сообщили на портале стопкоронавирус.рф.На Дону за последнюю неделю зафиксировали три вспышки заболеваемости: в Сальском и Зверевском психоневрологических интернатах, а также в Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Во всех учреждениях ввели карантин. В общей сложности здесь коронавирусом заразились несколько сотен человек.В Ростовской области в большинстве случаев течение болезни COVID-19 проходит в бессимптомной форме, так что в основном пациенты чувствуют себя хорошо. Легче всего инфекцию переносят дети.В России за сутки диагноз «коронавирус» поставили 8 572 людям, за весь период — 387 623. От инфекции по всей стране умерли 4 374 человека.