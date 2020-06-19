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Число заражённых коронавирусом в Ростовской области превысило 8,5 тысячи

Число заражённых коронавирусом в Ростовской области превысило 8,5 тысячи
Утром 21 июня появились обновлённые данные о ситуации с коронавирусом в Ростовской области. Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, на Дону – 8 534 заражённых. За сутки прирост составил 153.

Напомним, с 22 июня область выходит на новый этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии. Разрешается работа непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, музеев, спортивных клубов, гостиниц, библиотек. Функционировать они пока могут не в полной мере, с соблюдением ряда условий. Начать снимать ограничения позволило то, что в регионе сохраняются хорошие показатели распространения инфекции, большая часть коечного фонда остаётся свободной.

За сутки в России официально подтвердили 7 728 случаев инфицирования. Общее количество заболевших – 584 680. От коронавируса скончались 8 111 человек.

Теги: коронавирус в Ростове

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