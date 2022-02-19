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Число заболевших коронавирусом на Дону перевалило за 300 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом на Дону перевалило за 300 тысяч человек
В Ростовской области число пациентов с коронавирусом за период пандемии достигло 300 997 человек. Из них 3 830 подхватили инфекцию за сутки с 21 по 22 февраля.

Большинство новых заболевших составила молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 39%. Немного меньше случаев заражения оказалось среди людей от 46 до 65 лет (32,9%). Также диагноз подтвердился у несовершеннолетних. Дети составили 12,4% всех пациентов с коронавирусом.

Опасный вирус обнаружили и у пенсионеров. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 11,7% жителей региона от 66 до 79 лет и 4% - старше 80 лет.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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