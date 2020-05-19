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Более пятисот штрафов за нарушение самоизоляции выписали в Ростовской области

Более пятисот штрафов за нарушение самоизоляции выписали в Ростовской области
Несколько сотен жителей Ростовской области получили штрафы за нарушение режима ограничений. Только за последние сутки правоохранители выписали 518 протоколов. За весь период их было составлено уже 10 470. Данными на 21 мая поделились в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Штрафы получают дончане, которые нарушают санитарно-эпидемиологическую обстановку: выходят на улицу без уважительной причины, не носят маски, не соблюдают дистанцию. Сейчас намного усилили контроль за теми, кто не надевает средства защиты. За подобные нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Отдельно протоколы составляют в отношении людей с подозрением на коронавирус, которые нарушили карантин. Они заплатят от 15 до 40 тысяч рублей.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области штраф за нарушение самоизоляции штраф за нарушение масочного режима

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