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Численность грызунов-вредителей увеличилась на полях в Ростовской области

Численность грызунов-вредителей увеличилась на полях в Ростовской области
В результате теплой зимы на Дону наблюдается рост численности грызунов на полях. Об этом сообщили в региональном филиале ФГБУ «Россельхозцентр».

Необычное потепление в донском регионе способствовало активному размножению ряда вредителей. Согласно информации отдела защиты растений ФГБУ «Россельхозцентр», в сравнении с первой декадой декабря прошлого года количество мышевидных грызунов возросло в два раза.

На текущий момент не выявлено участков, где уровень заражения превышает экономически допустимый предел, отметили специалисты. Тем не менее прогнозируется дальнейший рост численности грызунов с января по март.

Аграриям Дона рекомендовали усилить мониторинг за мышевидными вредителями. Это подразумевает, что руководителям хозяйств следует периодически проверять состояние посевов, лесопарков, целинных и заброшенных участков, а также пастбищ. Важно своевременно обрабатывать участки, где были обнаружены вредители.
Фото: нейросеть
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