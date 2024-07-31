Азиатская перелетная саранча атакует поля Ростовской области

Фото: ФГБУ «Россельхозцентр»

В Ростовской области появилась азиатская перелетная саранча. Об этом сообщает региональное ФГБУ «Россельхозцентр» 31 июля.В ходе фитосанитарного обследования, проведённого в Приазовской природно-сельскохозяйственной зоне, были обнаружены отдельные особи азиатской перелетной саранчи, включая мёртвые. Эти особи оказались на территории области в результате миграций.Длина тела самцов варьируется от 35 до 50 миллиметров, а самок — от 45 до 55 миллиметров. Окраска этих насекомых может быть разнообразной, но наиболее часто встречаются зелёные, коричневые, желтовато-зелёные или серые особи с мелкими пятнышками.Этот вредитель всеяден и повреждает различные культуры, включая зерновые, зернобобовые, овощные, а также пастбища и плодовые деревья.До конца лета существует вероятность миграции саранчовых вредителей с территорий других регионов. В связи с этим необходимо внимательно следить за их распространением.При обнаружении вредителя необходимо сообщить специалистам филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области. Затем следует провести обработку заражённых участков инсектицидами, содержащими имидаклоприд, дифлубензурон, гамма-цигалотрин, лямбда-цигалотрин, фипронил или альфа-циперметрин.Лучше всего обрабатывать растения в ранние утренние или вечерние часы, когда саранча менее активна.