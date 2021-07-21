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Четыре розовых фламинго появились на свет в Ростовском зоопарке

Четыре розовых фламинго появились на свет в Ростовском зоопарке
В Ростовском зоопарке на свет появились четыре розовых фламинго. О прибавлении в семье этих статных птиц рассказали в пресс-службе зоосада.

Маленькие птенцы фламинго вылуплялись по одному в неделю. Пока их окрас далек от розового. У них светло-серые перышки. Старшие птенцы уже вовсю повторяют за родителями, купаются в озере и по-взрослому стоят на одной ноге, позируя посетителям зоопарка.

Последний раз прибавление в семье фламинго было 10 лет. Чтобы получить потомство от этого вида, сотрудникам зоопарка пришлось потрудиться. Для них закупалась специальная глина, совершенствовались рацион питания и условия содержания прихотливых птиц.

Когда несколько фламинго сели на гнезда, зоологи ограничили передвижение по мосту над ними, чтобы минимизировать стресс будущих родителей.

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