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Черная жидкость течет из кранов ростовчан в поселке Орджоникидзе

Черная жидкость течет из кранов ростовчан в поселке Орджоникидзе

В Ростове в одном из районов города жители начали замечать странные изменения в цвете воды, поступающей из кранов. Об этом недовольные граждане сообщили в социальных сетях 23 января.

Местные жители по адресу: Конституционная, 58/62 в поселке Орджоникидзе столкнулись с настоящей коммунальной бедой. Вместо привычной горячей воды из кранов пошла густая черная субстанция, напоминающая нефть.

По словам жильцов, такая ситуация представляет серьезную угрозу для здоровья, так как вода явно непригодна для использования. Люди лишены возможности принять душ или помыть посуду. Кроме того, родители маленьких детей не могут постирать одежду для школьников.
Фото: Соцсети
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