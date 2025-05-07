В Ростовской области назвали районы, где существует высокий риск возникновения пожаров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области определили территории, где существует высокий риск возникновения пожаров. Об этом стало известно из сообщения Ростовского гидрометцентра.По данным синоптиков, 7 мая в некоторых районах Ростовской области, расположенных на северо-западе (Каменский район), прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, соответствующая 5-му классу.В северо-восточных районах (Милютинский, Обливский, Тацинский, Константиновский), центральных и южных районах (Песчанокопский) и в Приазовье объявлена высокая пожароопасность, соответствующая 4-му классу.В период высокой пожарной опасности существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с лесными и ландшафтными пожарами, пожарами в камышовых зарослях на озёрах, а также пожарами на объектах экономики и в населённых пунктах.