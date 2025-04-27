Часть Ростовской области останется без телевидения с 28 апреля

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В Ростовской области частично перестанет работать ТВ и радио. По данным РТРС, с 28 апреля начнутся перебои сигнала в трех городах и районах региона.28 апреля с 10:00 до 19:00 теле- и радиовещание в городе Шахты может быть временно приостановлено, что приведет к сбоям в трансляции.В Белой Калитве в тот же день с 11:00 до 17:00 ожидаются аналогичные перебои в работе теле- и радиоканалов.В Ростове-на-Дону неустойчивый сигнал телерадиовещания наиболее вероятен на протяжении двух дней, 28 и 29 апреля, с 8:00 до 17:00.Во вторник, 29 апреля, с 11:00 до 17:00 возможны кратковременные помехи в станице Селивановской Милютинского района и хуторе Новостепановском Чертковского района.В станице Мечетинской Зерноградского района трансляция теле- и радиопрограмм может быть нестабильной с 10:00 до 16:00.В Ростове-на-Дону повторные отключения вещания запланированы на 30 апреля, с 8:00 до 16:00 возможны перебои с теле- и радиосигналом.