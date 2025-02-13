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Часть Ростова-на-Дону 13 февраля осталась без отопления. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.В Кировском районе обнаружили дефект теплотрассы на проспекте Соколова. Без отопления остались дома на улицах Текучева, Пушкинской, Максима Горького и Красноармейской.Аналогичная проблема возникла в Ленинском районе, где авария затронула переулок Доломановский от улицы Катаева до Пушкинской.Для устранения дефектов были направлены две аварийные бригады «Ростовских тепловых сетей». Работы по восстановлению отопления планируется завершить к 21:00.Донская прокуратура организовалп проверки из-за аварий на теплотрассах.