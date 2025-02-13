Часть Ростова-на-Дону 13 февраля осталась без отопления
Часть Ростова-на-Дону 13 февраля осталась без отопления. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.
В Кировском районе обнаружили дефект теплотрассы на проспекте Соколова. Без отопления остались дома на улицах Текучева, Пушкинской, Максима Горького и Красноармейской.
Аналогичная проблема возникла в Ленинском районе, где авария затронула переулок Доломановский от улицы Катаева до Пушкинской.
Для устранения дефектов были направлены две аварийные бригады «Ростовских тепловых сетей». Работы по восстановлению отопления планируется завершить к 21:00.
Донская прокуратура организовалп проверки из-за аварий на теплотрассах.