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Часть Ростова-на-Дону 13 февраля осталась без отопления

Часть Ростова-на-Дону 13 февраля осталась без отопления
Часть Ростова-на-Дону 13 февраля осталась без отопления. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

В Кировском районе обнаружили дефект теплотрассы на проспекте Соколова. Без отопления остались дома на улицах Текучева, Пушкинской, Максима Горького и Красноармейской.

Аналогичная проблема возникла в Ленинском районе, где авария затронула переулок Доломановский от улицы Катаева до Пушкинской.

Для устранения дефектов были направлены две аварийные бригады «Ростовских тепловых сетей». Работы по восстановлению отопления планируется завершить к 21:00.

Донская прокуратура организовалп проверки из-за аварий на теплотрассах.
Фото: Donday.
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