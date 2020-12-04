ЦГБ им. Н. А. Семашко в Ростове закупит лекарство на 24 миллиона рублей

МБУЗ «ГБ № 1 имени Н. А. Семашко города Ростов-на-Дону» ищет подрядчика, который поставит лекарство, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом. Соответствующий контракт появился на сайте госзакупок 8 декабря.Больница намерена приобрести порядка 27 литров надропарина кальция различной концентрации. Препарат обойдется медучреждению в 24 миллиона рублей. Отметим, лекарство планируют закупить за счет средств, полученных на оказание медпомощи в системе ОМС, и средств, полученных по приносящей доход деятельности.Заявки на участие принимаются до 16 декабря, а электронный аукцион состоится 17 декабря.Основным показанием к применению надропина кальция является профилактика тромбоэмболических осложнений, в том числе у больных с острой дыхательной недостаточностью. Надропарин кальция есть в списке возможных препаратов, которые назначают больным коронавирусом. Так как COVID-19 поражает легкие, профилактика заболевания дыхательных путей является важной частью реабилитации после перенесения тяжелого вируса.Все силы брошены на борьбу с COVID-19. На сайте госзакупок каждый день появляются заявки на приобретение кислородных баллонов и необходимых в борьбе с коронавирусом лекарств. При этом зачастую медучреждениям удается найти подрядчика не сразу.