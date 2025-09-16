Женщина огородила парковочное место для своей дочери на Северном в Ростове

фото: Соцсети

Железной цепью обезопасила место для парковки своей дочери жительница Северного. Возле дома на улице Космонавтов, 9/1 есть маленький асфальтированный участок, где жильцы паркуют свои авто. После работы особенно трудно найти пристанище для машины.Умная женщина из этого дома нашла выход из ситуации. Она привязала цепь к дереву и протянула ее через часть асфальтированного участка. Тем самым огородила парковочное место для своей дочери.Соседи негодуют, что замечания с их стороны женщина полностью игнорирует.— Мне интересно, если она купит 5 машин, тут весь двор в цепях будет? Как в паутине? Просим ответственных лиц решить вопрос! — пишут в соцсетях ростовчане.Цепь все еще висит на месте, но «добрые» соседи уже строят козни в социальных сетях. Они активно пишут, что думают о том, чтобы залить клей в замок или повесить свой собственный поверх первого.Такие способы устроить захват территории не новы для Ростова. Например, возле ЖК «Акварель» на улице Скачкова есть несколько частных домов. Их жители запрещают ставить напротив своих дворов машины. Они считают, что это их собственность.На самом же деле ростовчане просто из вредности не разрешают парковать автомобили посторонним рядом со своими домами.