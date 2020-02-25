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Центр Ростова перекроют из-за празднования Масленицы

Центр Ростова перекроют из-за празднования Масленицы
Одну из центральных улиц Ростова-на-Дону на один день закроют для проезда. Движение транспорта 1 марта ограничат на проспекте Чехова. Как сообщили в городском департаменте автодорог, это связано с проведением гастрономической выставки, посвящённой празднику Масленицы.

С 7 до 22 часов автомобили не смогут проехать по Чехова - на участке между улицами Пушкинской и Суворова.

Также в городе закроют дороги в день проведения матча «Ростов» - ЦСКА. С 11 часов 9 марта закроют проезд на территории возле «Ростов Арены».

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