Центр Ростова перекроют из-за празднования Масленицы



Одну из центральных улиц Ростова-на-Дону на один день закроют для проезда. Движение транспорта 1 марта ограничат на проспекте Чехова. Как сообщили в городском департаменте автодорог, это связано с проведением гастрономической выставки, посвящённой празднику Масленицы.



С 7 до 22 часов автомобили не смогут проехать по Чехова - на участке между улицами Пушкинской и Суворова.



Также в городе закроют дороги в день проведения матча «Ростов» - ЦСКА. С 11 часов 9 марта закроют проезд на территории возле «Ростов Арены».