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Апрель в Ростове начнется с массовых отключений воды

Апрель в Ростове начнется с массовых отключений воды

Апрель в Ростове начнется с массовых отключений воды. Про отключение водоснабжения сообщили в «Ростовводоканале».

Подача воды будет приостановлена 3 апреля, начиная с 9 утра. В зону отключения попадут дома, расположенные в квадрате, ограниченном улицами Скачкова, Дальневосточной, Собино, Саши Чебанова, Ярославского и Профсоюзной. Кроме того, без воды останутся жильцы домов, находящихся в районе Вагулевского, Вагонного, Балашовской, Моторного, Привокзальной и Стачки.

Временные ограничения связаны с проведением работ по модернизации водопроводных сетей в Олимпийском переулке. Вернуть воду в дома ростовчан планируют до 9 утра 4 апреля.

Жителям Ростова рекомендуется заблаговременно создать запасы питьевой и технической воды для удовлетворения повседневных потребностей.
Фото: Rostov.ru
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