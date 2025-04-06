В Железнодорожном районе Ростова на сутки будет прекращено водоснабжение

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В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на сутки будет прекращено водоснабжение. Об этом проинформировала пресс-служба «Ростовводоканала».Подача холодной воды будет приостановлена с девяти утра 8 апреля до девяти утра 9 апреля в пределах периметра, образованного улицами Профсоюзной, Квартальной, Некрасовской и Ярославского.Временно без воды останутся также жители улиц Степана Разина, всех Кольцевых (со 2-й по 6-ю), Мадояна, Красной, Вагулевского, Балашовской, Саши Чебанова, Моторного, Вагонного и Привокзальной (на участке от Вагулевского до Стачки).Согласно информации, предоставленной «Ростовводоканалом», отключение связано с проведением работ по модернизации водопроводной магистрали, проложенной по Олимпийскому переулку.Жителям указанного района рекомендуется заранее обеспечить себя необходимым запасом питьевой и технической воды для использования в хозяйственно-бытовых целях.