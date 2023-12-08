ЦБЖ Ростова не смог заключить контракт на содержание бездомных псов

Фото: Rostov.ru.

Центр управления численностью безнадзорных животных в Ростове не заключил контракт на содержание бездомных собак. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.Тендер опубликовали 1 декабря. Согласно техзаданию от подрядчика требовалось проводить осмотр четвероногих, кормить, поить, выгуливать их, а также наводить чистоту в клетках, вольерах, будках и на прогулочной площадке. Количество сотрудников определялось из расчета 1 человек на 50 «хвостиков».За услугу ЦБЖ обещал до 5 миллионов рублей. Оплачивать контракт планировали за счет средств бюджета Ростова. Однако контракт так и не заключили. Через несколько дней после публикации поиск приостановили.«Определение поставщика отменено», — указано на сайте.Скорее всего, учреждение решило внести изменения в документацию и вскоре разместит закупку повторно.