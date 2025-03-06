Бывший тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин признался, что мечтает о сыне

Фото: ФК Ростов

Бывший тренер ФК «Ростов» поделился, о чем мечтает. Об этом Валерий Карпин рассказал в одном из своих интервью.По его словам, есть два желания. Одно из них касается личной жизни, а другое – футбольных успехов.- Мечтаю о возвращении к официальным международным соревнованиям и о сыне, - рассказывает Карпин.Напомним, ранее Валерий Карпин объявил о своем уходе из ФК «Ростов». Он тренировал «желто-синих» с декабря 2017-го по август 2021 года, а затем с марта 2022-го по февраль 2025 года. Свой уход он связывает с усталостью, а также желанием направить свои силы на сборную России.