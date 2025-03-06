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Бывший тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин признался, что мечтает о сыне

Бывший тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин признался, что мечтает о сыне
Бывший тренер ФК «Ростов» поделился, о чем мечтает. Об этом Валерий Карпин рассказал в одном из своих интервью.

По его словам, есть два желания. Одно из них касается личной жизни, а другое – футбольных успехов.

- Мечтаю о возвращении к официальным международным соревнованиям и о сыне, - рассказывает Карпин.

Напомним, ранее Валерий Карпин объявил о своем уходе из ФК «Ростов». Он тренировал «желто-синих» с декабря 2017-го по август 2021 года, а затем с марта 2022-го по февраль 2025 года. Свой уход он связывает с усталостью, а также желанием направить свои силы на сборную России.
Фото: ФК Ростов
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