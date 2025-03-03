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Валерий Карпин объяснил свой уход из ФК «Ростов»

Валерий Карпин объяснил свой уход из ФК «Ростов»
Валерий Карпин объяснил свой уход из футбольного клуба «Ростов». Об этом он рассказал в программе федерального телеканала.

- Решение об уходе было принято и проговорено с «Ростовом» еще в декабре. Мне лично нужно было сосредоточиться на сборной России и не совмещать, - отметил главный тренер национальной команды.

Он добавил, что испытывал большой стресс. Во время месячного отпуска в декабре не смог полноценно «перезарядить батарейки».

На место Валерия Карпина пришел Джонатан Альба. Последние семь лет он работал главным аналитиком в ФК «Ростов». В своем дебютном матче во главе команды он добился ничьей с «Динамо». Игра прошла 3 марта и завершилась со счетом 1:1.
Фото: ФК Ростов
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