Валерий Карпин объяснил свой уход из ФК «Ростов»

Фото: ФК Ростов

Валерий Карпин объяснил свой уход из футбольного клуба «Ростов». Об этом он рассказал в программе федерального телеканала.- Решение об уходе было принято и проговорено с «Ростовом» еще в декабре. Мне лично нужно было сосредоточиться на сборной России и не совмещать, - отметил главный тренер национальной команды.Он добавил, что испытывал большой стресс. Во время месячного отпуска в декабре не смог полноценно «перезарядить батарейки».На место Валерия Карпина пришел Джонатан Альба. Последние семь лет он работал главным аналитиком в ФК «Ростов». В своем дебютном матче во главе команды он добился ничьей с «Динамо». Игра прошла 3 марта и завершилась со счетом 1:1.