Тренер Валерий Карпин покинул ФК «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин покинул команду. Уход состоялся меньше чем за неделю до возобновления сезона. Об этом 25 февраля сообщило руководство клуба.Решение об уходе Карпин принял по собственному желанию. Он хочет посвятить все свое время работе в сборной России.- Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведённое здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными, - добавил тренер.В ФК «Ростов» Валерий Карпин прибыл в 2017 году. Затем его позвали тренировать сборную России. Некоторое время он не принимал участие в работе в Ростове, но после событий в 2022 году вернулся в команду желто-синих».Валерий Карпин Родился в Эстонии, городе Нарва. В 1990 году играл за «Спартак», в составе которого стал трехкратным чемпионом России. А в 1994 году уехал в Испанию и выступал за «Реал Сосьедад». Сезон-1996/97 провел в «Валенсии». С 1997 по 2002 годы — игрок «Сельты». Выиграл Кубок Интертото и вышел в финал Кубка Испании.За сборную России выступал с 1992 по 2003 годы. Он участвовал в чемпионатах мира в 1994 и 2002 годах и в первенстве Европы 1996 года. Является членом клубов «100 российских бомбардиров», «Григория Федотова», а также клуба «Игоря Нетто».