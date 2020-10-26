В Ростове вынесли приговор бывшему замминистра топлива и энергетики за хищение свыше одного млрд рублей

Пролетарским районным судом Ростова-на-Дону вынесен приговор по уголовному делу в отношении экс-замминистра топлива и энергетики РФ и его сообщников. Президента АО «Евразийский» и держателя акций банка «Народный кредит» Станислава Светлицкого, председателя правления банка Виталия Юна и его заместителя Ирину Переверзеву, начальника управления безопасности банка Николая Молотилкина, бухгалтера подконтрольных предприятий Майю Нюшкову и директора аффилированного предприятия Дмитрия Пузанова признали виновными по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере».Выяснилось, что бывшим заместителем министра и директором аффилированного предприятия переведены на счета подконтрольных Светлицкому организаций 1 120 000 000 рублей. Деньги были предназначены для строительства очистного завода в Ростове.Также Светлицким, Юном, Переверзевой, Нюшковой и Молотилкиной были заключены кредитные контракты с коммерческим банком. Однако обязательства по договору так и остались не выполнены. На протяжении года они перечисляли средства на счета аффилированных юридических лиц. В результате махинаций они присвоили свыше 6,6 миллиарда рублей.- Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, - отметили в прокуратуре Ростовской области. – Им назначены следующие виды наказаний: Светлицкому – 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей, Пузанову – восемь лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей, Переверзевой, Нюшковой и Молотилкину – по семь лет лишения свободы, Юну – два года лишения свободы. Наказание подсудимые будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Напомним, Станислав Светлицкий возглавил АО «Евразийский» в 2002 году. Через три года его назначили на должность замруководителя Ростехнадзора, с 2008-го по 2010-й год он занимал пост замминистра энергетики РФ. Затем Светлицкий вернулся в «Евразийский», с 2014-го по 2015 год руководил ростовским водоканалом, а после стал генеральным директором АО. Должность президента компании он занял в феврале 2015 года.Экс-замминистра был задержан 27 июня 2016 года в здании ростовского водоканала.