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Бывшие инспекторы ГИБДД пошли под суд в Ростовской области за получение взятки

Бывшие инспекторы ГИБДД пошли под суд в Ростовской области за получение взятки
Два экс-инспектора ГИБДД в Ростовской области получили срок за взятку. Таганрогский городской суд выдвинул обвинение Константину Бондаренко и Николаю Лейбу сразу по нескольким статьям.

Так, им приписывают получение взятки, превышение должностных полномочий, мелкое взяточничество и служебный подлог.

Суд выяснил, что злоумышленники постоянно брали взятки у нарушителей правил дорожного движения. Всего сотрудники ФСБ зафиксировали 20 случаев.

Подсудимым назначили три года лишения свободы в колонии строгого режима.

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