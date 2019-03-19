Бывшие инспекторы ГИБДД пошли под суд в Ростовской области за получение взятки
Два экс-инспектора ГИБДД в Ростовской области получили срок за взятку. Таганрогский городской суд выдвинул обвинение Константину Бондаренко и Николаю Лейбу сразу по нескольким статьям.
Так, им приписывают получение взятки, превышение должностных полномочий, мелкое взяточничество и служебный подлог.
Суд выяснил, что злоумышленники постоянно брали взятки у нарушителей правил дорожного движения. Всего сотрудники ФСБ зафиксировали 20 случаев.
Подсудимым назначили три года лишения свободы в колонии строгого режима.