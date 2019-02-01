Двух полицейских в Ростове осудили за получение взятки



Два правоохранителя в Ростове признаны виновными в получении взятки. Об этом 5 февраля сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Выяснилось, что оперуполномоченные Николай П. и Роман П. потребовали у одного из подозреваемых деньги за смягчение наказания. Они сказали, что квалифицируют совершённое им преступление по более лёгкой статье. В качестве вознаграждения они получили 145 тысяч рублей.

Сотрудники УФСБ смогли пресечь преступление. Пойманные с поличным полицейские были уволены из органов внутренних дел.



- Суд признал фигурантов виновными по статье «получение взятки группой лиц по предварительному сговору», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Николаю П. назначили наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также на три года ему запретили занимать должности представителя власти.



Роман П. получил семь лет «строгача». В течение трёх лет он не сможет работать в органах.



Приговор в законную силу не вступил.