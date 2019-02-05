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Бывшего сотрудника Росгвардии осудили за мошенничество в Ростове

Бывшего сотрудника Росгвардии осудили за мошенничество в Ростове
Фото: Uvo.spb.ru
В Ростове вынесли приговор бывшему заместителю командира одной из воинских частей Росгвардии. Мужчину признали виновным в мошенничестве.

Офицер и два старших прапорщика по поддельным документам получали выплаты. С января 2014-го по январь 2016 года они предоставляли в бухгалтерию фиктивные справки для оплаты командировочных расходов. Таким образом за два года мошенники незаконно получили более 2,7 млн рублей.

По решению гарнизонного военного суда Ростова экс-заместитель получил наказание в виде трёх лет колонии и штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Кроме того, бывшего правоохранителя лишили звания подполковника.

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