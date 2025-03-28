Экс-министр транспорта Ростовской области пойдет под суд за получение взятки

Фото: Правительство Ростовской области

Бывший заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев окажется на скамье подсудимых. Генпрокуратура РФ отправила материалы уголовного дела на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.По версии следствия, в октябре прошлого года чиновник потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 миллионов рублей. За эти деньги Кушнарев якобы обещал беспрепятственно принимать работы по строительству и реконструкции дорог. Руководитель компании сообщил об этом сотрудникам органов. В конце ноября министра транспорта региона задержали при получении 27 миллионов рублей — первой части взятки.- Кроме того, Кушнарев незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме, - заявили в федеральном надзорном ведомстве.В отношении чиновника возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «Получение взятки в особо крупном размере» и «Незаконное хранение оружия».После задержания Виталия Кушнарева поместили под стражу, а затем перевели в СИЗО Москвы.