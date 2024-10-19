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Бывшего главу Кагальницкого района осудили за получение взятки

Бывшего главу Кагальницкого района осудили за получение взятки
В Ростовской области суд вынес приговор бывшему главе Кагальницкого района Вадиму Сидорову. Его обвинили в двух эпизодах получения взятки. Экс-чиновнику назначили семь с половиной лет лишения свободы.

Вадим Сидоров попал под подозрение в коррупционном преступлении осенью 2023 года. Главе района вменяли получение денег от местного предпринимателя за покровительство. Во время расследования уголовного дела правоохранители выявили новый эпизод противоправной деятельности. В общей сложности Сидоров получил более 300 тысяч рублей.

После освобождения из колонии ему еще два с половиной года нельзя будет работать в государственных органах.

Приговор не вступил в законную силу.
Фото: Администрация Кагальницкого района
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