Бывшего главу Кагальницкого района осудили за получение взятки

Фото: Администрация Кагальницкого района

В Ростовской области суд вынес приговор бывшему главе Кагальницкого района Вадиму Сидорову. Его обвинили в двух эпизодах получения взятки. Экс-чиновнику назначили семь с половиной лет лишения свободы.Вадим Сидоров попал под подозрение в коррупционном преступлении осенью 2023 года. Главе района вменяли получение денег от местного предпринимателя за покровительство. Во время расследования уголовного дела правоохранители выявили новый эпизод противоправной деятельности. В общей сложности Сидоров получил более 300 тысяч рублей.После освобождения из колонии ему еще два с половиной года нельзя будет работать в государственных органах.Приговор не вступил в законную силу.