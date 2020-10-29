Жена футболиста ФК «Ростов» Мамаева переболела коронавирусом

Жена футболиста клуба «Ростов» Павла Мамаева переболела коронавирусом. Об этом девушка рассказала в своем микроблоге.Алана отвечала на вопросы своих подписчиков. Один из них звучал так: «Кто-нибудь из близких болел коронавирусом?», и жена известного футболиста ответила: «Я болела». Но не сообщила, как долго, как тяжело переносила инфекцию, и болел ли кто-то из ее семьи.Напомним, семья Мамаевых живет в донской столице в большой квартире в ЖК «Миллениум-2». Краснодарскую прописку на ростовскую Алана сменила в 2019 году, несмотря на то, что неоднократно заявляла, что хотела бы жить в столице. Сейчас ее супруг успешно выступает за «желто-синих», а мама двоих детей Алана занимается проектом, связанным с пластической хирургией.