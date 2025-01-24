Чиновницу из администрации Батайска подозревают во взяточничестве

Фото: администрация Батайска

В Ростовской области в Батайске чиновницу из администрации подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области 24 января.По данным правоохранительных служб, начальница отдела малого и среднего предпринимательства Жанна Эм ежемесячно получала взятки от предпринимателей. Суммы были от 15 до 50 тысяч рублей. После дачи взятки собственники торговых точек могли заниматься своим бизнесом в несанкционированных местах. Чиновница получала взятку через доверенное лицо.В отношении Жанны Эм возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Также уголовное дело возбудили на предпринимателя, который передавал взятку. Его обвиняют по статье «Дача взятки».