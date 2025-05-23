В Ростовской области экс-руководитель отдела опеки стала фигурантом дела о коррупции

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В Ростовской области бывшая руководитель отдела опеки и попечительства стала фигурантом дела о коррупции. По данным следствия, чиновница получала неправомерные денежные вознаграждения за ускоренную подготовку пакета документов для лиц, планирующих стать опекунами.Следствие установило, что экс-руководитель отдела опеки Красносулинского района систематически получала взятки в размере от 50 до 150 тысяч рублей от потенциальных опекунов. Взамен на эти суммы она обеспечивала приоритетное оформление необходимой документации. После официального оформления опекунства экс-сотрудница, как сообщается, требовала дополнительную оплату в размере 50 тысяч рублей.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное производство по статье о получении взятки. В данный момент она находится под домашним арестом в ожидании судебного разбирательства.Если вина женщины будет доказана, ей грозят штраф, лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет, а также лишение свободы на срок до шести лет.