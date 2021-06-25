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Большинство новых зараженных COVID-19 выявили в Ростове-на-Дону

Большинство новых зараженных COVID-19 выявили в Ростове-на-Дону
В Ростовской области зафиксировали 213 новых случаев инфицирования COVID-19. По данным 28 июня, почти половина из них (92 человека) - жители донской столицы. На втором месте по числу заболевших - Тацинский района (семь человек), а на третьем - Зерноградский и город Таганрог (по шесть человек).

Пациентами с коронавирусом стали по пять человек на территории Миллеровского, Сальского районов, а также Батайска, Новочеркасска и Донецка. В Обливском, Матвеево-Курганском, Красносулинском, Аксайском и городах Азове и Каменске-Шахтинском вирус подхватили по четыре жителя. В Зимовниковском, Каменском, Азовском, Багаевском, Веселовском, Кашарском районах и Шахтах - по три.


Положительные результаты тестов на COVID-19 получили дончане, проживающие в Орловском, Белокалитвинском, Песчанокопском, Чертковском, Егорлыкском, Кагальницком и Цимлянском районах. Аналогичная ситуация в Тарасовском, Семикаракорском, Целинском и Гуково, Новошахтинске.

Меньше всего заболевших оказалось в Дубовском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Боковском и Константиновском районах. Там, как в Зверево, Волгодонском и Морозовском районах инфекцию подхватили по одному человеку.

За период пандемии диагноз подтвердился у 98 863 дончан. Большинство побороли опасную болезнь. Однако медики смогли спасти не всех тяжелобольных ковидных госпиталей. По информации областного правительства, инфекция забрала жизни 4 659 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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