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Больше всего новых заболевших COVID-19 — в Ростове и Новошахтинске

Больше всего новых заболевших COVID-19 — в Ростове и Новошахтинске
Появились данные о том, в каких населённы пунктах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом. По данным правительства региона, инфицированных выявили в 22 городах и районах.

За сутки подтвердили 141 случай заболевания: 58 — в Ростове-на-Дону, 14 — в Новошахтинске, 11 — в Батайске, девять — в Шахтах, семь — в Таганроге, по шесть — в Новочеркасске и Каменске-Шахтинском, по три — в Аксайском, Азовском, Красносулинском, Весёловском и Мартыновском районах, по два — в Зверево, Милютинском, Багаевском, Семикаракорском и Мясниковском районах, по одному — в Советском, Матвеево-Курганском, Усть-Донецком, Цимлянском и Целинском районах.

Общее количество инфицированных в регионе — 8 675. Жертвами коронавируса стали 90 человек.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Новошахтинске COVID-19 в Ростовской области

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