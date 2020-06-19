Больше всего новых заболевших COVID-19 — в Ростове и Новошахтинске

Появились данные о том, в каких населённы пунктах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом. По данным правительства региона, инфицированных выявили в 22 городах и районах.За сутки подтвердили 141 случай заболевания: 58 — в Ростове-на-Дону, 14 — в Новошахтинске, 11 — в Батайске, девять — в Шахтах, семь — в Таганроге, по шесть — в Новочеркасске и Каменске-Шахтинском, по три — в Аксайском, Азовском, Красносулинском, Весёловском и Мартыновском районах, по два — в Зверево, Милютинском, Багаевском, Семикаракорском и Мясниковском районах, по одному — в Советском, Матвеево-Курганском, Усть-Донецком, Цимлянском и Целинском районах.Общее количество инфицированных в регионе — 8 675. Жертвами коронавируса стали 90 человек.