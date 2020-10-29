Больше половины новых инфицированных коронавирусом выявлено в Ростове

В Ростове 31 октября выявлено еще 185 больных коронавирусом, что составляет почти 60% инфицированных, зафиксированных за последние сутки. В числе «передовиков» – также Азов, Неклиновский (21), Кагальницкий (11) и Семикаракорский (11) районы.В минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 313 жителей 27 городов и районов Дона. Кроме вышеперечисленных, 9 инфицированных выявлены в Матвеево-Курганском районе, 8 – в Кашарском, 7 – в Верхнедонском. По 5 – в Батайске, Таганроге, Ремонтненском и Чертковском районах, по 4 – в Шахтах и Сальском районе, по 2 – в Новочеркасске и Азовском районе и по одному – в Новошахтинске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Боковском, Мясниковском, Тарасовском и Цимлянском районах.Ростов-на-Дону не первую неделю лидирует по выявляемости новых случаев заражения «ковидом». За весь период пандемии инфекцию подхватили 12 633 жителя областного центра. Это 41% от общего количества инфицированных в области. Напомним, что 30 октября оно превысило 30 тысяч.