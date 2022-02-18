Попавшую под поезд школьницу перевезли в детскую областную больницу Ростова

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В Ростовскую областную детскую больницу перевезли школьницу, попавшую под поезд. 13-летняя Дарья В. из Тацинской по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.Днем 9 февраля Даша возвращалась домой из школы и попала под поезд. С множественными травмами ученицу доставили в центральную районную больницу. Сразу стало ясно, что девочке нужна квалифицированная помощь областных врачей.Спустя неделю медики приняли решение транспортировать пострадавшую в детскую областную больницу. Были опасения, что она не сможет перенести долгую дорогу. Врачи осмотрели ребенка, после чего было принято решение о транспортировке пациентки.Состояние Даши по-прежнему тяжелое. Она еще не приходила в сознание и находится в коме.