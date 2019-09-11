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Роженица из Шахт, находившаяся в коме, умерла в больнице Ростова

Роженица из Шахт, находившаяся в коме, умерла в больнице Ростова
В больнице Ростова-на-Дону умерла роженица из Шахт. Александры Чаус не стало 12 сентября. Врачи больше недели боролись за жизнь женщины.

Напомним, 4 сентября у 31-летней Александры родился сын. Врачи сделали ей кесарево сечение, и почти сразу после родов состояние Чаус стало быстро ухудшаться. Оказалось, что у неё отказала печень. Медикам пришлось ввести её в искусственную кому. Александре требовалась кровь доноров, и неравнодушные жители Ростовской области сразу отозвались на крик о помощи. В общей сложности для неё сдали более 14 литров крови.

Пациентку 7 сентября перевезли в больницу Ростова, там она впервые пришла в себя. К несчастью, 12 сентября, несмотря на старания врачей, Александра скончалась. У неё остались сын-третьеклассник и новорождённый малыш.

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