Роженица из Шахт, находившаяся в коме, умерла в больнице Ростова



В больнице Ростова-на-Дону умерла роженица из Шахт. Александры Чаус не стало 12 сентября. Врачи больше недели боролись за жизнь женщины.



Напомним, 4 сентября у 31-летней Александры родился сын. Врачи сделали ей кесарево сечение, и почти сразу после родов состояние Чаус стало быстро ухудшаться. Оказалось, что у неё отказала печень. Медикам пришлось ввести её в искусственную кому. Александре требовалась кровь доноров, и неравнодушные жители Ростовской области сразу отозвались на крик о помощи. В общей сложности для неё сдали более 14 литров крови.



Пациентку 7 сентября перевезли в больницу Ростова, там она впервые пришла в себя. К несчастью, 12 сентября, несмотря на старания врачей, Александра скончалась. У неё остались сын-третьеклассник и новорождённый малыш.